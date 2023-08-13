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التلفزيون الإيراني يعلن تبني تنظيم "داعش" الهجوم على مرقد ديني في شيراز

إيران.. قتيل وجرحى في هجوم إرهابي استهدف مرقدا دينيا جنوبي البلاد

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إيران.. قتيل وجرحى في هجوم إرهابي استهدف مرقدا دينيا جنوبي البلاد
RT
إيران.. قتلى وجرحى في هجوم على مرقد ديني جنوبي البلاد
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قالت وسائل إعلام في إيران، يوم الأحد، إن شخصا لقي مصرعه في هجوم إرهابي استهدف مرقد شاه جراغ في شيراز جنوبي البلاد.

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وسائل إعلام إيرانية تنشر مقاطع فيديو توثق الأجواء داخل مرقد شاه جراغ بعد الهجوم الإرهابي (فيديو)

وأفاد مراسل RT بأن إرهابيين اثنين حاولا اقتحام مرقد شاه جراغ في شيراز لكنهما لم يتمكنا من الدخول إلى باحة المرقد واصطدما بمواجهات مسلحة مع القوات الأمنية.

وذكر مراسنا أن محافظ مدينة شيراز صرح بأن الحادث الإرهابي خلف قتيلا وما لا يقل عن 5 مصابين.

وأكد مسؤول ومتولي مرقد شاه جراغ أن قوات الأمن ألقت القبض على أحد منفذي الهجوم وتبحث عن آخر لاذ بالفرار.

وأشارت في السياق إلى أن المسلحين لم يتمكنا من الدخول إلى باحة المرقد الديني.

كما ذكرت أن السلطات أغلقت أبواب المرقد مؤكدة في السياق أن المنطقة المحيطة به تحت السيطرة.

إيران.. قتيل وجرحى في هجوم إرهابي استهدف مرقدا دينيا جنوبي البلاد
إيران.. قتيل وجرحى في هجوم إرهابي استهدف مرقدا دينيا جنوبي البلاد

جدير بالذكر أن السلطات الإيرانية أعدمت في الـ 8 من يوليو محكومين اثنين أدينا بالهجوم على مرقد شاه جراغ الديني في مدينة شيراز جنوب البلاد والذي أودى بحياة عشرات الأشخاص.

يذكر أن 13 شخصا قتلوا وأصيب 25 بجروح خطيرة إثر الهجوم الذي تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي على المرقد مساء يوم 26 أكتوبر عام 2022.

المصدر: RT + وكالات

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