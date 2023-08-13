وسائل إعلام إيرانية تنشر مقاطع فيديو توثق الأجواء داخل مرقد شاه جراغ بعد الهجوم الإرهابي (فيديو)

نشرت وكالة "تسنيم" الإيرانية مساء يوم الأحد مقاطع فيديو وثقت الأجواء داخل مرقد شاه جراغ في شيراز جنوبي البلاد بعد الهجوم الإرهابي الذي قتل فيه شخصان وأصيب آخرون.

وأفاد مراسل RT بأن إرهابيين اثنين حاولا اقتحام مرقد شاه جراغ في شيراز لكنهما لم يتمكنا من الدخول إلى باحة المرقد واصطدما بمواجهات مسلحة مع القوات الأمنية.

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وأكد مسؤول ومتولي مرقد شاه جراغ أن قوات الأمن ألقت القبض على أحد منفذي الهجوم وتبحث عن آخر لاذ بالفرار.

كما أشارت إلى أن المسلحين لم يتمكنا من الدخول إلى باحة المرقد الديني.

وأوضحت وسائل إعلام محلية أن السلطات أغلقت أبواب المرقد، مؤكدة في السياق أن المنطقة المحيطة بالمرقد الديني تحت السيطرة.

وبينت أن السلطات أغلقت أبواب المرقد الديني، مؤكدة في السياق أن المنطقة المحيطة به تحت السيطرة.

المصدر: RT + وسائل إعلام إيرانية