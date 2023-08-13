القوات الروسية تحبط محاولة جنود أوكرانيين إقامة جسر عائم في منطقة أوروجايني

دمرت المدفعية الروسية جسرا عائما كانت قوات كييف تحاول إقامته غربي بلدة أوروجايني في جمهورية دونيتسك.

وقال أوليغ تشيخوف، رئيس المركز الصحفي التابع لقوات "فوستوك"، إنه "تم إحباط محاولة قامت بها القوات المسلحة الأوكرانية لمد جسر عائم فوق نهر "موكريه يالي غربي بلدة أوروجايني بجمهورية دونيتسك".

وأضاف: "دمرت القوات المسلحة الروسية بنيران مدفعيتها مركز دعم وإسناد للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة ماكاروفكا".

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كما استهدفت القوات المسلحة الروسية مركزا أوكرانيا للإدارة والتحكم بالطائرات المسيرة، في بلدة بيرفومايسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

المصدر: RT