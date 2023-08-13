صحيفة أوكرانية: الدول الغربية تسعى تعيين امراة وزيرة للدفاع في أوكرانيا وتطرح 3 مرشحات

كشفت صحيفة "سترانا" الأوكرانية، أن الحلفاء الغربيين يفضلون تعيين امرأة على رأس وزارة الدفاع الأوكرانية، في حال إقالة الوزير الحالي أوليكسي ريزنيكوف، الذي تحيط به شبهات فساد

وتقترح الدول الغربية كلا من الناشطة في العمل التطوعي ماريا بيرلينسكايا، ونائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشوك، ومديرة مركز مكافحة الفساد داريا كالينيوك، كمرشحات لشغل المنصب الشاغر في حال إقالة ريزنيكوف.

وبحسب الصحيفة، على خلفية فضائح الفساد، وصفقات الشراء الفاشلة، تبقى استقالة ريزنيكوف أمرا واردا.

وفي وقت سابق، علم صحفيون أن السلطات الأوكرانية كانت تنوي استبدال ريزنيكوف بنائب رئيس الوزراء ألكسندر كوبراكوف أو بوزير الصناعات الإستراتيجية ألكسندر كاميشين. أما ريزنيكوف نفسه، ففي حال إقالته، هناك خطة لإرساله سفيراً إلى المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة.

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وتداولت وسائل الإعلام الأوكرانية، في يناير الماضي، أنباء عن فضيحة فساد طالت وزارة الدفاع الأوكرانية. الحديث كان يدور عن سرقة الوزارة للميزانية المخصصة لإمدادات الوحدات القتالية الخلفية في الجيش الأوكراني. وأشار الإعلام الأوكراني حينها إلى أن الوزارة اشترت مواد غذائية للجيش، من بينها البيض، بأسعار مبالغ فيها.

وبرر ريزنيكوف عمليات الشراء بأسعار مبالغ بها بأنه خطأ وارد يمكن حدوثه في أي مكان.

من جهته أكد رئيس كتلة "خادم الشعب" في البرلمان الأوكراني، ديفيد أراخاميا، أن وزير الدفاع ريزنيكوف سيتم نقله لشغل منصب وزير الصناعات الإستراتيجية.

المصدر: Lenta