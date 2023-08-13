حريق هائل في أنطاليا التركية

اندلع حريق كبير ليلة السبت الأحد في مصنع للمواد الغذائية في المنطقة الصناعية في مدينة أنطاليا بجنوب تركيا.

وقع الحريق في منطقة دوشيم ألتي الصناعية في الضواحي الشمالية الغربية لأنطاليا على مسافة بعيدة عن المناطق السكنية والمنتجعات.

وأرسلت بلدية أنطاليا عشرات سيارات الإطفاء لمكافحة الحريق، فيما طوقت الشرطة مكان الحادث، وتم إخلاء المنطقة المحيطة بالمصنع لضمان سلامة السكان المحليين والموظفين.

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikada çıkan yangını söndürme çalışması devam ediyor.

Yangın sabaha karşı bir gıda fabrikasında çıktı. Yangına çok sayıda bölgeden ekip sevk edildi. Söndürme çalışmaları devam ediyor. pic.twitter.com/IE4jPygppu — Mukadderat Gencer (@M05424272902) August 13, 2023

وحسب تقارير إعلامية، فقد التهمت النيران كامل مبنى المصنع الذي لا تقل مساحته عن عدة مئات من الأمتار المربعة. ولا توجد معلومات عن سقوط إصابات أو ضحايا جراء الحريق.

وفتحت السلطات تحقيقا لمعرفة سبب الحريق وكشف المتسببين فيه.

المصدر: "تاس" + وسائل إعلام تركية