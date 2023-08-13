زعيم حزب فرنسي: روسيا تسجّل فوزا على G7

قال زعيم حزب "الاتحاد الجمهوري الشعبي" الفرنسي إن عائدات النفط الروسية سجلت رقما قياسيا في 8 أشهر حيث تم تداول نفط أورال الشهر الماضي فوق السقف الذي حددته مجموعة السبع.

وأضاف فرانسوا أسيلينو على شبكة إكس الاجتماعية: "روسيا لديها جائزة نفطية جديدة. وفقا لوكالة الطاقة الدولية، خلال يوليو، تم بيع النفط بمتوسط ​​سعر 64.41 دولار للبرميل، وهو أعلى من سقف 60 دولارا الذي حددته مجموعة السبع.. وسجلت عائدات النفط الروسية رقما قياسيا في 8 أشهر ويرجع هذا الارتفاع في أسعار النفط الخام إلى انخفاض الإنتاج السعودي".

⛽️ NOUVEAU JACKPOT PÉTROLIER POUR LA RUSSIE

Selon l'AIE,le pétrole🇷🇺 a été vendu, tout au long de juillet,à un prix moyen de 64,41$/baril,supérieur au plafond de 60$ fixé par le G7.

📈Les recettes pétrolières🇷🇺ont battu un record de 8 mois.

Cette flambée des prix du brut est due… pic.twitter.com/Ci19IR8KZH — François Asselineau (@UPR_Asselineau) August 12, 2023

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ووفقا لتقارير، بلغ متوسط ​​سعر نفط أورال في يوليو 64.37 دولار للبرميل، وهو ما يزيد بنسبة 16.4 في المئة عن يونيو (55.28 دولار للبرميل).

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، أن روسيا تمكنت من زيادة إيراداتها غير النفطية والغازية بشكل كبير. وفي الربع الثاني، كان المعدل 43.5٪، وعلى مدى 6 أشهر ارتفعت بنسبة 17.8٪ والتضخم في روسيا أصبح معتدلا، معتبرا أن الأعمال التجارية في البلاد تعمل بثبات وتتغلب على جميع الصعوبات.

المصدر: نوفوستي