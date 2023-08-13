أسماء الأسد تطلق برنامجا وطنيا في القطاع الصحي السوري

أطلقت أسماء الأسد عقيلة الرئيس السوري البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة ودعت إلى مواجهة الصعوبات التي تمر بها البلاد، بما في ذلك في القطاع الصحي.

وقال الأسد في كلمة لها خلال إطلاق البرنامج: "رغم أن التحديات على المستوى الوطني كبيرة ومتعددة إلا أنها لم ولن تكون مبررا لعدم السير قدما والإنتاج والإنجاز على مختلف الصعد وفي شتى المجالات، فاعتلال قطاعٍ أو جزء من قطاع لا يعني عدم التقدم في قطاعات أخرى، وكما المرض بحاجة لعلاج مناسب وفي وقت مناسب، كذلك الأزمات مهما تعقدت فالخروج منها لن يكون إلا بالعمل الصحيح، والتوقيت المناسب، والعمل الدؤوب".

وأضافت: "إذ يشكل البرنامج الوطني خطوة مهمة إلى الأمام في المجال الصحي، فهو أيضا تجسيد حي للسياسات الصحية العامة التي بدأت سوريا بانتهاجها وبخطى متسارعة".

ودعت عقيلة الرئيس السوري المواطنيين إلى "الكشف المبكر عن نقص السمع لدى حديثي الولادة" مؤكدة أنه "ممكن ومتاح ونتائج العلاج فعالة إلى حد كبير في حال تم التدخل في الوقت المناسب".

ويواجه القطاع الصحي في سوريا تحديدات كبيرة بفعل الحرب وطول الأزمة التي أدت إلى خسارة حياة الكثير من الكوادر الطبية وتدمير المنشآت الصحية والمشافي. كما زادت العقوبات الاقتصادية الغربية الطين بلة لتكبل البلاد وتجعلها عاجزة عن زيادة إنفاقيها على هذا القطاع الحيوي وتأمين مسلزماته ومعداته.

لكن رغم الإمكانيات المحدودة والبنية التحتية المتضرّرة تمكن القطاع الصحي من المحافظة على الحد الأدنى من تقديم الرعاية والعلاج لملايين السوريين.

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المصدر: سانا