أسماء الأسد.. حين تجمع الأمومة بين الثقافات

ضيفة برنامج "نيوزميكر" عقيلة الرئيس السوري السيدة أسماء الأسد.

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عقيلة الرئيس السوري لـRT:

- بين روسيا وسوريا عناصر سياسية واجتماعية متشابهة

- روسيا وسوريا تعرضتا عبر تاريخهما لمحاولة تقسيم وتهميش وحصار بهدف السيطرة على قرارهما

- الليبرالية الحديثة هي التحدي الذي يواجه العالم بسبب فرضها على الشعوب

- الهدف من فرض الليبرالية الحديثة هو تذويب الهويات الوطنية

- المجتمعات الشرقية هي المستهدفة الأساسية من الليبرالية الحديثة

- هناك ضرورة لحوار بين الشباب في المجتمعات الشرقية للتصدي للهجمات التي تستهدف مجتمعاتهم

- سوريا لن تتردد في الوقوف إلى جانب روسيا في حربها