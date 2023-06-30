أسماء الأسد.. حين تجمع الأمومة بين الثقافات
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ضيفة برنامج "نيوزميكر" عقيلة الرئيس السوري السيدة أسماء الأسد.
عقيلة الرئيس السوري لـRT:
- بين روسيا وسوريا عناصر سياسية واجتماعية متشابهة
- روسيا وسوريا تعرضتا عبر تاريخهما لمحاولة تقسيم وتهميش وحصار بهدف السيطرة على قرارهما
- الليبرالية الحديثة هي التحدي الذي يواجه العالم بسبب فرضها على الشعوب
- الهدف من فرض الليبرالية الحديثة هو تذويب الهويات الوطنية
- المجتمعات الشرقية هي المستهدفة الأساسية من الليبرالية الحديثة
- هناك ضرورة لحوار بين الشباب في المجتمعات الشرقية للتصدي للهجمات التي تستهدف مجتمعاتهم
- سوريا لن تتردد في الوقوف إلى جانب روسيا في حربها