الإكوادور.. نائب المرشح للرئاسة القتيل سيخوض الانتخابات مكانه

قررت حركة ستروي تقديم أندريا غونزاليس نادر كمرشح لخوض الانتخابات الرئاسية في الاكوادور خلفاً لـ فيرناندو فيلافيسينسيو الذي اغتيل مؤخرا.

وكان نادر مرشحا لشغل منصب نائب الرئيس قبل اغتيال فيلافيسينسيو.

وقالت الحركة في بيان على تويتر: "أندريا جونزاليس نادر تم اختياره من قبل فرناندو فيلافيسينسيو وحركة ستروي ليحل محل الرئيس في غيابه .. لذا سيتم تسجيل غونزاليس كمرشح رئاسي".

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وأفادت وسائل إعلام فى وقت سابق ان مجهولين قتلوا مرشح الرئاسة الاكوادوري فرناندو فيلافيسينسيو، بعد خروجه من اجتماع قبل الانتخابات. وتشير المعلومات، إلى اعتقال ستة من المشتبه بتورطهم في الجريمة.

وبعد حادث الاغتيال أعلنت الإكوادور فورا حالة الطوارئ لمدة 60 يومًا.

وأفادت بلومبيرغ نقلا عن مصدر خاص أن السلطات الأمريكية تدرس إرسال عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى الإكوادور للتحقيق في الحادث.

المصدر: RT