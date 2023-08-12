مصدر مقرب من بازوم يؤكد تلقي الرئيس المحتجز رعاية من طبيبه

أكد أحد الأشخاص المقربين من رئيس النيجر المحتجز بمقره بالعاصمة نيامي منذ الانقلاب عليه في 26 يوليو الماضي أن محمد بازوم تلقى اليوم السبت "زيارة من طبيبه"، مع تنامي القلق على مصيره.

وقال المصدر لوكالة "فرانس برس" إن "رئيس الجمهورية تلقى زيارة من طبيبه اليوم"، وقد "جلب الطعام له" وكذلك لنجله وزوجته المحتجزين معه.

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وبعد أكثر من أسبوعين على الانقلاب الذي أطاح ببازوم، تتزايد المخاوف بشأن ظروف اعتقاله .

وفي وقت سابق، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنّ المعاملة التي يلقاها بازوم وأسرته "غير إنسانية وقاسية"، مشيرة إلى أنّه محروم من الكهرباء منذ أغسطس وليس هناك أيّ تواصل معه منذ أسبوع.

من جهته، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة فولكر تورك، في وقت سابق، إن التقارير التي تلقاها تشير إلى أن ظروف احتجاز بازوم وأسرته "قد ترقى إلى معاملة مهينة وغير إنسانية".

بدوره، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن القادة العسكريين في النيجر رفضوا الإفراج عن أسرة الرئيس المعزول محمد بازوم، معبرا عن استيائه إزاء هذا الرفض.

المصدر: أ ف ب