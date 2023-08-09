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حزب رئيس النيجر المخلوع يدعو المجتمع الدولي لإنقاذه

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حزب رئيس النيجر المخلوع يدعو المجتمع الدولي لإنقاذه
AP Sophie Garcia
أنصار محمد بازوم أمام سفارة النيجر في باريس
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دعا "الحزب النيجري للديمقراطية والاشتراكية"، الذي كان يقوده رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم، المجتمع الدولي إلى إنقاذه، حيث قال إنه محتجز "في ظروف غير إنسانية".

وقال الحزب في بيان له، اليوم الأربعاء، إن السلطات العسكرية تحتجز بازوم وزوجته في المقر الرئاسي بدون كهرباء ولا ماء.

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وأضاف الحزب أن بازوم وزوجته لم يحصلا على الطعام الطازج منذ 5 أيام، حيث دعا المجتمع الدولي إلى "التحرك من أجل تفادي الأسوأ".

ويذكر أن العسكريين أطاحوا بمحمد بازوم في 26 يوليو الماضي، حيث ظل منذ ذلك التاريخ محتجزا في مقر إقامته بنيامي.

المصدر: نوفوستي

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