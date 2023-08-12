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"نيويورك بوست": الولايات المتحدة تسجل ارتفاعا كبيرا في عدد حالات الإصابة بـ"كورونا"

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Legion-Media
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أعلنت صحيفة "نيويورك بوست" ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا في نيويورك بنسبة 55%، مع زيادات كذلك في ولايات أخرى .

وقالت الصحيفة: "تظهر أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة بولاية نيويورك، والتي صدرت في 2 أغسطس، أن حالات الإصابة بفيروس "كورونا" ارتفعت بنسبة 55% عن الأسبوع السابق، بمتوسط ​​824 حالة يوميا على مستوى الولاية".

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وأشارت إلى أن عدد المرضى في المستشفيات ازداد بنسبة 22%، أي أكثر من 100 مريض يوميا.

وتشير التقارير الواردة من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن هذا الارتفاع لم يؤثر على نيويورك فقط، حيث تم تسجيل 8 آلاف حالة دخول إلى المستشفى في جميع أنحاء البلاد في غضون أسبوع، وهو ما يزيد بنسبة 12% عن الماضي.

المصدر: نوفوستي

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