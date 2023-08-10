الصحة العالمية تعلن عن زيادة الإصابات بـ"كورونا" في العالم بنسبة 80% خلال شهر
Sputnik Ilya Pitalev
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أعلنت منظمة الصحة العالمية إصابة نحو 1.5 مليون شخص بفيروس "كورونا" في العالم خلال الفترة من 10 يوليو إلى 6 أغسطس، وازداد عدد الإصابات بنسبة 80% مقارنة بالأيام الـ28 السابقة.
وذكرت المنظمة أنه تم تسجيل 149210 حالة إصابة و2560 حالة وفاة في العالم خلال 4 أسابيع.
وأكدت أن "كوفيد-19" "لا يزال يمثل تهديدا كبيرا" على الرغم من انتهاء حالة الطوارئ، التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية في 5 مايو.
وأشارت إلى زيادة انتشار متحور فيروس كورونا "أوميكرون". حيث تم رصده منذ 9 أغسطس في 48 دولة.
المصدر: تاس