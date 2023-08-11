هاكرز روس ينشرون وثيقة سرية سويسرية حول مساعدة أوكرانيا

نشرت مجموعة هاكرز Joker DPR من روسيا وثيقة سرية للأمانة العامة للاقتصاد السويسرية حول سيناريوهات لتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا دون انتهاك مبدأ حياد البلاد.

وحسب الوثيقة المسربة، نظرت السلطات السويسرية في سيناريو لتبادل المعدات العسكرية بين الدنمارك وإحدى دول البلطيق، ربما لاتفيا، وأوكرانيا، يشمل معدات سويسرية الصنع.

وينص السيناريو على تقديم دولة في منطقة البلطيق معداتها لأوكرانيا مقابل حصولها على معدات سويسرية الصنع من الصنف ذاته، من الدنمارك.

ويدور الحديث في الوثيقة عن توريد 25 عربة مدرعة من نوع "Piranha III".

إقرأ المزيد

وأكد المتحدث باسم الأمانة العامة للاقتصاد لوسائل الإعلام السويسرية صحة الوثيقة التي تم نشرها، مضيفا أنه تم إعدادها في بداية العام.

واعتبر السيناتور السويسري فيرنر زالتزمان أن مثل هذه الصفقات تنتهك مبدأ حياد سويسرا.

وكانت مندوبة سويسرا لدى الأمم المتحدة باسكال كريستين بايريسفيل قد صرحت بأن إعادة بيع الأسلحة السويسرية الصنع لأوكرانيا مستحيلة بدون تعديل التشريعات السويسرية.

ورفضت سويسرا طلبات ألمانيا وإسبانيا والدنمارك بشأن تقديم الأسلحة والمعدات السويسرية الصنع لأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي