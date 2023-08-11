باكو تتهم الأرمن في قره باغ بتعطيل اتفاقيات فتح المعابر ونقل البضائع

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية أيخان حاجي زاد، أن ممثلي السكان الأرمن في قره باغ عطلوا الاتفاقات المبرمة مع سلطات باكو بشأن نقل البضائع والمفاوضات الثنائية.

وذكرت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان: "بمساعدة وسطاء دوليين، تم التوصل بالفعل في الأيام الأخيرة إلى اتفاق بشأن استخدام اللجنة الدولية للصليب الأحمر لطريق أغدام - خانكيندي، لنقل البضائع، وبعد 24 ساعة من ذلك، ازدادت كثافة حركة المرور على طول طريق لاتشين.. وفي اللحظة الأخيرة أحبط هذا الاتفاق من طرف ممثلي السكان الأرمن في قره باغ".

وأضاف حاجي زاد أن "الجانب الأذربيجاني عرض على ممثلي أرمن قره باغ، إجراء محادثات في مدينة يفلاخ".

وشدد على أن "الاجتماع تم الاتفاق عليه، وتم حل جميع القضايا اللوجيستية، ومع ذلك، فقد أحبط الجانب الأرميني هذا الاتفاق".

كما أوضح أن "الحادثة تظهر مرة أخرى أن تصريحات الجانب الأرميني، حول الوضع الإنساني الصعب لا تتطابق مع الواقع".

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المصدر: تاس