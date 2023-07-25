لافروف: روسيا مستعدة للمساعدة في التفاوض على اتفاق سلام بين أذربيجان وأرمينيا

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال محادثاته مع وزيري الخارجية الأرميني والأذربيجاني، عزم روسيا المساعدة بكل وسيلة ممكنة في الاتفاق على معاهدة سلام بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الروسي: "أود اليوم أن أدعوكم إلى تبادل وجهات النظر حول أين وصلت الآن عملية المفاوضات بشأن معاهدة سلام بين أذربيجان وأرمينيا. نحن مستعدون للمساعدة بكل طريقة ممكنة في مواءمتها، باستخدام إمكانات الخبراء لدينا وعلاقاتنا الجيدة مع أصدقائنا الموجودين هنا".

وبحسب لافروف، فإن موسكو تؤيد احترام وتنفيذ جميع الاتفاقات الثلاثية بين قادة روسيا الاتحادية وأذربيجان وأرمينيا. وأشار إلى أن "روسيا مهتمة بشكل حيوي بالسلام والاستقرار في جنوب القوقاز".

وأضاف لافروف: "سنواصل، بموافقة الطرفين، وهو ما أفهم أنه تم تأكيده، جهودنا الرامية إلى تحقيق استقرار الوضع على الحدود الأرمينية الأذربيجانية وحل المشاكل الإنسانية، وفتح الروابط الاقتصادية والنقل، وتطوير الاتصالات بين الشعوب من خلال المجتمعات المدنية والخبراء والعلماء السياسيين والبرلمانيين".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن استعداد موسكو لتنظيم اجتماع قريب بين وزراء خارجية روسيا وأرمينيا وأذربيجان، لبحث تنفيذ اتفاقات قره باغ وعقد مفاوضات سلام بين الجانبين.

المصدر: تاس