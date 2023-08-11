انفجارات في كييف ومدن أوكرانية أخرى

أفادت السلطات ووسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات في العاصمة كييف وعدد من المدن الأخرى مع إعلان حالة التأهب الجوي في أنحاء أوكرانيا اليوم الجمعة.

إقرأ المزيد

وأكد عمدة كييف فيتالي كليتشكو وقوع انفجارات وحث المواطنين على الاختباء في الملاجئ.

وذكر كليتشكو أن حطام صاروخ سقط على أرض أحد مستشفيات الأطفال دون أن يخلف إصابات أو أضرارا.

وأشارت السلطات والتقارير أيضا إلى سماع دوي انفجارات وتشغيل أنظمة الدفاع الجوي في مقاطعة كييف، وكذلك في مقاطعات فينيتسا وخميلنيتسكي وإيفانو-فرانكوفسك (غرب).

ودوت صافرات الإنذار اليوم في جميع مقاطعات أوكرانيا بعد أنباء عن ضربة صاروخية روسية.

وبدأت القوات الروسية قصف مواقع البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022 بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، حيث استهدفت الضربات الروسية مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

المصدر: وسائل إعلام أوكرانية