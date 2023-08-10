انفجارات وتشغيل الدفاع الجوي في مقاطعة كييف

أعلنت السلطات الأوكرانية عن تشغيل أنظمة الدفاع الجوي في مقاطعة كييف ليلة الأربعاء.

وعزت الإدارة العسكرية لمقاطعة كييف أصوات الانفجارات التي سمعت في المقاطعة إلى عمل أنظمة الدفاع الجوي، مؤكدة رصد طائرات مسيرة هجومية في السماء.

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ولا تزال صفارات الإنذار تدوي في المقاطعة.

وأظهرت بيانات الخارطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، أنه تم تشغيل صفارات الإنذار كذلك في مقاطعات كيروفوغراد وجيتومير وفينيتسا وتشيركاسي وسومي وبولتافا وتشيرنيغوف.

المصدر: RT + وكالات