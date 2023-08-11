موسكو: دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا ترغب بنظام تجارة تفضيلي مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

قال دميتري بيريشيفسكي، مدير إدارة التعاون الاقتصادي بالخارجية الروسية إن دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا مهتمة بنظام تجاري تفضيلي مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU).

وأضاف المسؤول، أن "الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي EAEU، إلى جانب اللجنة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية، تدرس هذه الطلبات من وجهة نظر الجدوى الاقتصادية. ولم يتم الانتهاء بعد من تطوير المبادرات ذات الصلة. حيث تجري حاليا مفاوضات رسمية بشأن تحرير التجارة مع مصر، الإمارات وإندونيسيا".

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و"EAEU" هي جمعية اقتصادية تكاملية دولية تعمل منذ 1 يناير 2015. وأعضاء الاتحاد هم روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان.

المصدر: نوفوستي