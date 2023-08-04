وسائل إعلام: كييف فشلت في استمالة دول صديقة لروسيا

كتبت صحيفة Financial Times أن كييف حاولت جاهدة استمالة الدول التي تربطها علاقات راسخة مع روسيا لصالحها، وبينها الهند وإندونيسيا وكينيا والإمارات والمكسيك وجنوب إفريقيا والبرازيل.

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وأشارت الصحيفة إلى أن ممثلي المكتب الرئاسي الأوكراني ووزارة الخارجية الأوكرانية التقوا في يوليو الماضي مسؤولي عدد من الدول في بولندا لبحث سبل تطوير التعاون مع إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وأضافت: "كانت الهند وإندونيسيا وكينيا والإمارات والمكسيك وجنوب إفريقيا والبرازيل بين الدول المستهدفة في هذا المؤتمر".

وأشار المؤتمرون إلى زيادة الجهود الهادفة إلى تحسين التعاون الدبلوماسي وتكثيف الاتصالات بين أوكرانيا والبلدان الواقعة خارج منطقة أوروبا والمحيط الأطلسي".

وتابعت: "لسوء الحظ، تضررت هذه الجهود بسبب غياب آليات تنسيق ثابتة أو أهداف قابلة للتحقيق".

كما أشارت إلى أن الهند لا تزال تتمسك بموقف حيادي، في حين واجهت الجهود الأوكرانية شكوكا في بعض الدول الإفريقية.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أوكراني رفيع: "ترى العديد من الدول الإفريقية أن هذه ليست حربها ولا يجب عليها التدخل فيها".

المصدر: نوفوستي