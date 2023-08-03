مصدر: مودي لن يحضر قمة "بريكس" نظرا لغياب بوتين

أفاد مصدر في الحكومة الهندية بأن رئيس الوزراء ناريندرا مودي لن يحضر قمة "بريكس" شخصيا بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدم الحضور، ومشاركته في القمة عبر الفيديو.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المصدر قوله: "نائب الرئيس أو وزير الخارجية الهندي سيشارك في قمة "بريكس". قرار مودي هذا يعود إلى عدم حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأضاف: "اتفقنا على خطط توسيع "بريكس"، ولا توجد هناك أي خلافات في هذا الشأن".

وأعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس بوتين قرر حضور قمة "بريكس" عبر الفيديو.

المصدر: نوفوستي