 
مباشر

مصدر: مودي لن يحضر قمة "بريكس" نظرا لغياب بوتين

أخبار العالم

مصدر: مودي لن يحضر قمة
AP
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vsr0

أفاد مصدر في الحكومة الهندية بأن رئيس الوزراء ناريندرا مودي لن يحضر قمة "بريكس" شخصيا بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدم الحضور، ومشاركته في القمة عبر الفيديو.

إقرأ المزيد
مودي على خطى بوتين في قمة
مودي على خطى بوتين في قمة "بريكس"

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المصدر قوله: "نائب الرئيس أو وزير الخارجية الهندي سيشارك في قمة "بريكس". قرار مودي هذا يعود إلى عدم حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأضاف: "اتفقنا على خطط توسيع "بريكس"، ولا توجد هناك أي خلافات في هذا الشأن".

وأعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس بوتين قرر حضور قمة "بريكس" عبر الفيديو.

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا