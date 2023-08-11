ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في هاواي إلى 53 قتيلا

أفاد مسؤولون محليون في هاواي فجر يوم الجمعة، بارتفاع حصيلة ضحايا حريق غابات ضخم تغذيه رياح عاتية اجتاح بلدة سياحية.

وأعلنت جزيرة ماوي أنه ومع استمرار جهود مكافحة الحرائق، تم تأكيد 17 حالة وفاة إضافية اليوم وسط حريق لاهاينا النشط.

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وأضاف المسؤولون المحليون أن عدد القتلى ارتفع إلى 53.

وأتت النيران على منتجع لاهاينا على الساحل الغربي لجزيرة ماوي بالكامل وحولته إلى رماد.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حالة الكارثة الكبرى في هاواي بعد حرائق الغابات.

كما أعلن الإفراج عن أموال فيدرالية لجزيرة ماوي المنكوبة بعد أن أودت النيران بحياة عشرات الأشخاص ودمرت بلدة تاريخية.

واندلعت الحرائق على الساحل الغربي لماوي وأججتها رياح إعصار عاتية متجهة جنوبا الثلاثاء اجتاحت بسرعة بلدة لاهاينا الساحلية ما أجبر بعض السكان على الفرار إلى المحيط.

المصدر: وكالات