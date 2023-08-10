شهود عيان: انفجار ضخم في قاعدة عسكرية أمريكية في الشدادي شمال شرقي سوريا

أكد شهود عيان لوكالة "نوفوستي" سماع دوي انفجار قوي من جهة القاعدة العسكرية الأمريكية في الشدادي بمحافظة الحسكة السورية، مؤكدين تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان بمنطقة القاعدة.

وأفاد شهود العيان بأن دوي الانفجار سمع في المنازل السكنية الواقعة على أراضي حقل "الجبسة" النفطي الذي تستخدمه القوات الأمريكية كقاعدة عسكرية غير شرعية.

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هذا ويسيطر الجيش الأمريكي بشكل غير قانوني على مناطق في شمال وشمال شرقي سوريا في محافظات دير الزور والحسكة والرقة، حيث توجد فيها أكبر حقول النفط والغاز في سوريا.

هذا وقد وصفت دمشق بصورة متكررة وجود الجيش الأمريكي على أراضيها بأنه احتلال وقرصنة لممتلكات الدولة وسرقة صريحة للنفط.

المصدر: نوفوستي