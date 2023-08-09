اندلاع حريق في مخيم الهول شمال شرقي سوريا

اندلع اليوم الأربعاء، حريق كبير في مخيم الهول شمال شرقي سوريا، ما أسفر عن أضرار مادية، دون وقوع إصابات بشرية.

وأفادت مديرة المخيم، جيهان حنان، لوكالة "أسوشيتد برس"، بأن الحريق اندلع بعد ظهر اليوم الأربعاء في الملحق، حيث انتشرت النيران في 10 خيام حتى وصلت إلى مركز تابع لمنظمة ترعى الأطفال، كما لفتت إلى احتراق الحاوية التي يستخدمها المركز أيضا.

وأوضحت حنان أن السبب وراء اندلاع الحريق لا يزال مجهولا، مشيرة إلى أن قوة الشرطة الكردية المحلية المعروفة باسم "الأسايش" أحضرت صهاريج من خارج المخيم لإخماد النار.

ويضم مخيم الهول حوالي 51 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، ومن بينهم زوجات وأرامل وأفراد عائلات إرهابيي تنظيم "داعش"، معظمهم من السوريين والعراقيين.

كما يضم المخيم نحو 8 آلاف امرأة وطفل من 60 جنسية مختلفة، يعيشون في جزء من المخيم، يعرف باسم الملحق، حيث يصنفون من أكثر أنصار "داعش" تشددا بين سكان المخيم.

المصدر: أ ب