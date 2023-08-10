ارتفاع عدد قتلى الحريق في هاواي إلى 36

قال مسؤولون في مقاطعة ماوي ثاني أكبر جزر ولاية هاواي الأمريكية، إن عدد القتلى في حريق غابات في بلدة لاهاينا التاريخية، ارتفع إلى 36.

وحريق لاهاينا هو واحد من عدة حرائق دمرت بلدات بأكملها في هاواي، وانتشر في البداية بفعل الرياح من إعصار "دورا"، مما أدى إلى انتقال الحريق إلى جزيرة ماوي، تاركا وراءه سيارات محترقة وأكواما من الأنقاض التي يتصاعد منها الدخان.

BREAKING - DEADLY HAWAII WILDFIRES: Maui officials say the

death toll has now risen to 36 people. Surreal images continue to come in.



Lahaina, a well-liked vacation spot on Maui, has suffered severe damage. Tourists are being advised to refrain from traveling to the heavily… pic.twitter.com/clmZo6RzfZ — Simon Ateba (@simonateba) August 10, 2023

وقال مسؤولون إن 271 مبنى تضرر أو دمر وأصيب العشرات. وأفاد خفر السواحل بأنه أنقذ 14 شخصا قفزوا في الماء هربا من ألسنة اللهب والدخان، بينهم طفلان.

وقال مسؤولون إن من بين الجرحى ثلاثة أشخاص أصيبوا بحروق خطيرة نقلوا جوا إلى وحدة الحروق في مركز ستراوب الطبي في جزيرة أواهو، فيما نقل 20 آخرون إلى مركز ماوي ميموريال الطبي.

I’m scheduled to fly into Hawaii this Friday for business. (9 days)



(I’m bringing my entire family so they can vacay while I work.) I’ll also be joining in as I’m fulfilling my contract.



We have access to a plane, so on the 6th day we were scheduled to fly into Maui to stay and… pic.twitter.com/4m5pQ183gV — Amiri King (@AmiriKing) August 10, 2023

وقضى أكثر من 2100 شخص ليلة الثلاثاء في مراكز الإجلاء. كما لجأ 2000 مسافر إلى مطار كاهولوي بعد إلغاء العديد من الرحلات الجوية، فيما بدأ المسؤولون بإعداد مركز المؤتمرات في هاواي في هونولولو لاستقبال آلاف السائحين النازحين والسكان المحليين.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه أمر جميع الأصول الفيدرالية المتاحة للمساعدة في الاستجابة للحرائق، مشيرا إلى أن الحرس الوطني في هاواي حشد طائرات هليكوبتر من طراز "شينوك" للمساعدة في إخماد الحرائق وكذلك جهود البحث والإنقاذ في ماوي.

المصدر: cbs news