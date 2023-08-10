روسيا تعلن منظمة "Conflict Intelligenc Team" غير مرغوب فيها

أعلن مكتب المدعي العام لروسيا أن أنشطة المنظمة التي تسمى " Conflict Intelligenc Team" غير مرغوب بها في البلاد.

ولفت بيان رسمي، إلى أنه وفق التحقيقات وبعد المتابعة، تقرر اعتبار أنشطة المنظمة الأجنبية غير الحكومية "Conflict Intelligenc Team، (شبكة رابطة الصحفيين الاستقصائيين، بأوكرانيا)، غير مرغوب فيها على أراضي روسيا".

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وأكد البيان، أنه بعد المتابعة، ثبت أن الصحفيين الزائفين التابعين للمجموعة نشروا بيانات شخصية للجيش الروسي لاستخدامها وإعادة نشرها لاحقا بقصد التشويه.

كما نشرت المجموعة مواد كاذبة تهدف إلى تشويه سمعة القوات المسلحة الروسية.

وأوضح البيان أن فريق Conflict Intelligenc Team، ينشر بانتظام مواد مشوهة وكاذبة عبر شبكات الإنترنت، ومزاعم وجود أدلة على "جرائم حرب" ارتكبتها القوات المسلحة الروسية خلال فترة العملية العسكرية الخاصة.

المصدر: RT