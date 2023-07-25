إعلان قناة TV Rain غير مرغوب فيها بروسيا

أعلن مكتب المدعي العام الروسي شبكة قنوات TV Rain المدرجة في قائمة العملاء الأجانب غير مرغوب فيها على أراضي روسيا.

وجاء في بيان مكتب المدعي العام: "بناء على نتائج التفتيش، قرر مكتب المدعي العام الروسي الاعتراف بأنشطة المنظمات الأجنبية TVR Studios B.V الهولندية وSIA TV Rain اللاتفية منظمات غير مرغوب فيها على الأراضي الروسية. وقد أنشأت هذه المنظمات الصحفية الأجنبية ن. سيندييفا التي تحمل الجنسية الروسية والمعترف بها عميلا أجنبيا".

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وتقرر أن تلك المنظمات قد تم إنشاؤها بعد اتخاذ مكتب المدعي العام وهيئة الرقابة "روسكوم نادزور" تدابير لتقييد الوصول إلى الموقع الإلكتروني والقناة التلفزيونية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لقناة TV Rain، نظرا لانتهاكات منهجية للقوانين الخاصة بوسائل الإعلام والمعلومات.

ويشير البيان إلى أن الصحفيين الهولنديين واللاتفيين الحاملين للجنسية الروسية، والمدرجين أيضا في سجل العملاء الأجانب، يشاركون في إعداد المواد الإعلامية للقناة، وهم: تيخون دزيادكو، يكاتيرينا كوتريكادزه، فلاديمير رومينسكي، آنا مونغيت، صوفيا غرويسمان، ماريا بورزونوفا وآخرين.

وتقوم القناة المذكورة بنشر مواد منظمات متطرفة مثل "صندوق مكافحة الفساد" FBK الذي أسسه أليكسي نافالني المحوم بجرائم فساد، ومنظمات إرهابية مثل "حزب التحرير"، وعملاء أجانب مثل Radio Liberty وMedusa، وتنشر بشكل منتظم مواد إعلامية لمنظمات غير مرغوب فيها، علاوة على عرضها لعدد كبير من مواد الفيديو التي سبق اتخاذ قرار بتقييد الوصول إليها بسبب انتهاكات القانون الروسي.

ويتم تمويل المنظمات من قبل الصندوق الهولندي Stitching 2 Oktober المعترف به عميلا أجنبيا في روسيا، حيث تعمل على تشويه سمعة سلطات الدولة الروسية والأجهزة الأمنية وتنشر معلومات كاذبة حول العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، وتقدم الدعم للمنظمات والأفراد المدرجين في سجل العملاء الأجانب، وتشارك في نشر مواد المنظمات التي تعتبر أنشطتها غير مرغوب فيها في روسيا.

المصدر: نوفوستي