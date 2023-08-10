الدفاعات الجوية الروسية تسقط 13 مسيرة أوكرانية حاولت الهجوم باتجاه موسكو وسيفاستوبل

قالت وزارة الدفاع الروسية إن وسائط الدفاع الجوي أسقطت 13 مسيرة أوكرانية حاولت الهجوم باتجاه موسكو وسيفاستوبل.

وأضافت الوزارة في بيانها، أنه على أراضي مقاطعتي كالوغا وموسكو ومدينة سيفاستوبول، تم إحباط، محاولات هجومية إرهابية من قبل نظام كييف بواسطة طائرات بدون طيار".

وأوضحت الوزارة أن الدفاعات دمرت مسيرتين حلقتا باتجاه موسكو حيث دمرت واحدة فوق مالوياروسلافسكي في مقاطعة كالوغا وأخرى فوق منطقة أودينتسوفو في ضواحي موسكو. كما تم تدمير مسيرتين بالقرب من مدينة سيفاستوبول و 9 مسيرات أخرى بوسائط الحرب الإلكترونية، وتحطمت جميعها في البحر الأسود. دون وقوع إصابات أو أضرار.

وفي وقت سابق، قال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين إن قوات الدفاع الجوي أسقطت مسيرتين اتجهتا نحو موسكو في حوالي الساعة 04:00 بتوقيت موسكو وتم إسقاط واحدة في مقاطعة كالوغا، والأخرى في الطريق الدائري المركزي.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية