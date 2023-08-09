مسلحون يقتلون شرطيا يرافق فريق تطعيم ضد شلل الأطفال بباكستان

قتل شرطي على أيدي مسلحين هاجموا قوات الأمن المرافقة لفريق طبي للتطعيم ضد شلل الأطفال شمال غرب باكستان اليوم الأربعاء.

وقال نصير شاه، المسؤول بالشرطة المحلية، إن الهجوم وقع في مديرية بانو بإقليم خيبر باختونخوا خلال اليوم الثالث من حملة مكافحة شلل الأطفال، والتي ينتقل أفرادها من منزل إلى منزل وتستمر أسبوعا، وتهدف لتطعيم 2.7 مليون طفل في الإقليم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن كثيرا ما يستهدف مسلحون فرق مكافحة شلل الأطفال والشرطة المكلفة بحمايتهم، زاعمين زورا أن هذه الحملات مؤامرة غربية لإصابة الأطفال بالعقم.

تعد باكستان وأفغانستان آخر دولتين في العالم لم يتم فيهما القضاء على شلل الأطفال.

وقالت باكستان إنها ستواصل حملات مكافحة شلل الأطفال لضمان القضاء على المرض.

المصدر: AP