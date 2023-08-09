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وزيرة الخارجية النمساوية السابقة تستجمّ في الريف الروسي (فيديو)

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وزيرة الخارجية النمساوية السابقة تستجمّ في الريف الروسي (فيديو)
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تناقلت وسائل الإعلام فيديو لوزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنيسل، تستجمّ في قرية بتروشوفو بمقاطعة ريازان شرقي موسكو، حيث نزلت في بيت ريفي هناك منذ أسبوعين.

وقال رئيس بلدية غيبليتسكي، فلاديمير تروبوتشكين لوكالة "تاس"، إن كنيسل وصلت إلى القرية من مدينة بطرسبرغ بعد حضورها هناك المنتدى الاقتصادي الدولي.

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ولفت مصدر في القرية إلى أن كينسل تتلقى دروسا في الروسية لتقوية لغتها مستغلة وجودها في روسيا.

وشغلت كارين كنيسل منصب وزيرة الخارجية بين عامي 2017 و2019.

وصرحت في وقت سابق بأنها غادرت النمسا بسبب التهديدات والمضايقات المستمرة لها على خلفية مساعيها لتحسين العلاقات مع روسيا، وتأييدها لموقف موسكو على الساحة الدولية.

وسبق أن صرحت كنيسل بأنها "تفكر بجدية في الانتقال إلى روسيا" والحصول على جنسيتها والاستقرار فيها.

يذكر أن كنيسل بدأت تتعرض "للانتقادات" بعد دعوتها الرئيس فلاديمير بوتين إلى حفل زفافها، ورقصها معه رغم أنوف المعارضين، والأمريكيين الذين لمسوا في هذه الخطوة "جنوحا" منها عن النهج الغربي المعادي لروسيا.

المصدر: تاس

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