وزيرة خارجية النمسا سابقا تكشف لماذا غادرت بلادها واختارت العيش في لبنان

كشفت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة، كارين كنيسل، التي تشارك في "منتدى الشرق الاقتصادي" عن سبب اختيارها العيش في لبنان، وليس روسيا، رغم اتقانها اللغتين العربية والروسية.

وقالت الوزيرة السابقة التي غادرت منصبها بسبب مواقفها: "لم أستطع الانتقال إلى روسيا. على الرغم من أنني أتحدث اللغة الروسية قليلا. لكنني أتحدث العربية بشكل أفضل. وأعرف لبنان. لدي أصدقاء يعرفونني فقط ككارين. وهذا مهم للغاية".

أدلت وزيرة الخارجية السابقة بهذا التصريح على هامش حضورها منتدى الشرق الاقتصادي، المنعقد في الشرق الأقصى الروسي.

وأوضحت في حديثها عن الوضع الذي أجبرها على مغادرة النمسا، أنها في أوروبا تعتبر "خارجة عن القانون بالتأكيد"، قائلة: "أنا بالتأكيد خارجة عن القانون. ولهذا السبب، غادرت أوروبا، لأنني لم أشارك في هذا التعامل الغريب(بين روسيا والغرب). لكنني أدفع ثمنا باهظا".

وشغلت كارين كنيسل منصب وزيرة الخارجية من عام 2017 إلى عام 2019.

وقد صرحت في وقت سابق بأنها غادرت النمسا بسبب التهديدات المستمرة ضدها.

المصدر: نوفوستي