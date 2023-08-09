إيطاليا تعلق إصدار "التأشيرات الذهبية" لمواطني روسيا وبيلاروس

أوقفت إيطاليا برنامج تأشيرة المستثمر على مواطني روسيا وبيلاروس، حيث تمنح للراغبين في الحصول على تصريح إقامة في Apennines مقابل استثمارات.

ونشر موقع رسمي بيانا يؤكد القرار الصادر بأمر من رئيس اللجنة بتاريخ 14 يوليو الماضي، وفقا للتوصية C (2022) 2028 الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.

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ويذكر أن برنامج الدولة لمنح ما يسمى بـ"التأشيرات الذهبية" تمنح لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2017.

ووفقا لذلك، يمكن للمستثمر الذي قدم مساهمة كبيرة في اقتصاد البلاد، وكذلك أفراد عائلته، الحصول على تصريح إقامة في إيطاليا.

ولفتت وكالة "نوفوستي" وفق بيانات، أن أكثر من 200 شخص استخدم تأشيرة المستثمر لبرنامج إيطاليا أثناء تشغيله، حيث استقبلت "التأشيرات الذهبية" في إيطاليا العام الماضي حوالي 30 مستثمرا من روسيا.

المصدر: نوفوستي