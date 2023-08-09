 
مباشر

إيطاليا تعلق إصدار "التأشيرات الذهبية" لمواطني روسيا وبيلاروس

أخبار العالم

إيطاليا تعلق إصدار
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vtr1

أوقفت إيطاليا برنامج تأشيرة المستثمر على مواطني روسيا وبيلاروس، حيث تمنح للراغبين في الحصول على تصريح إقامة في Apennines مقابل استثمارات.

ونشر موقع رسمي بيانا يؤكد القرار الصادر بأمر من رئيس اللجنة بتاريخ 14 يوليو الماضي، وفقا للتوصية C (2022) 2028 الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.

إقرأ المزيد
الولايات المتحدة وإيطاليا تعتزمان تقديم مساعدات عسكرية إلى كييف بكل ما يلزم
الولايات المتحدة وإيطاليا تعتزمان تقديم مساعدات عسكرية إلى كييف بكل ما يلزم

ويذكر أن برنامج الدولة لمنح ما يسمى بـ"التأشيرات الذهبية" تمنح لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2017.

ووفقا لذلك، يمكن للمستثمر الذي قدم مساهمة كبيرة في اقتصاد البلاد، وكذلك أفراد عائلته، الحصول على تصريح إقامة في إيطاليا. 

ولفتت وكالة "نوفوستي" وفق بيانات، أن أكثر من 200 شخص استخدم تأشيرة المستثمر لبرنامج إيطاليا أثناء تشغيله، حيث استقبلت "التأشيرات الذهبية" في إيطاليا العام الماضي حوالي 30 مستثمرا من روسيا.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا