البرلمان الهندي يبحث حجب الثقة عن حكومة مودي

من المقرر أن يبحث البرلمان الهندي اليوم الثلاثاء اقتراح حجب الثقة الذي تقدمت به أحزاب المعارضة، عن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وسيبدأ زعيم حزب المؤتمر راهول غاندي، الذي أعيد إلى منصبه يوم أمس الاثنين، المناقشة نيابة عن المعارضة. على أن يصوت المشرعون على الاقتراح يوم الخميس بعد المناقشة.

إلا أن حكومة مودي لن تخسر التصويت لأن حزب "بهاراتيا جاناتا" وحلفاءه يتمتعون بالأغلبية.

لكن قادة المعارضة يقولون إن النقاش سيجبر مودي على التحدث عن الاشتباكات العرقية المستمرة في ولاية مانيبور.

وقتل أكثر من 150 شخصا ونزح عشرات الآلاف في مانيبور منذ أوائل مايو، عندما اندلعت اشتباكات عرقية بين جماعة ميتي ذات الأغلبية وأقلية كوكي القبلية.

وقال وزير الداخلية الاتحادي أميت شاه إن الحكومة مستعدة لمناقشة القضية، واتهم المعارضة بـ"الهروب".

يذكر أن هذه المرة الثانية التي تواجه فيها حكومة مودي اقتراح حجب الثقة منذ وصولها إلى السلطة في 2014.

المصدر: BBC