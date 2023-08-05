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الهند.. مقتل 3 أشخاص في أعمال شغب بولاية مانيبور

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الهند.. مقتل 3 أشخاص في أعمال شغب بولاية مانيبور
AP
الهند، أرشيف
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أفادت صحيفة Hindu بمقتل ثلاثة أشخاص في اشتباكات جديدة بولاية مانيبور الهندية التي تشهد مواجهات طائفية منذ مايو الماضي.

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ونقلت الصحيفة عن الشرطة المحلية: "قتل 3 أشخاص بمن فيهم أب وابنه على أيدي مسلحين في منطقة بيشنوبور بولاية مانيبور في وقت متأخر من الليل الماضي. وتم قتلهم بالرصاص أثناء نومهم، قبل ذبحهم بالسيوف".

واندلعت موجة من العنف والاشتباكات في ولاية مانيبور في مايو الماضي بعد مطالبة قبيلة ميتي بالاعتراف بها رسميا في الهند.

وأثارت هذه المطالب احتجاجات شعب كوكي الذي يعد شعبا أصليا بالولاية الذي نظم "مسيرة تضامن قبلي" أسفرت عن اندلاع أعمال شغب.

وأجّج الاضطرابات في الولاية فيديو لحشد من الرجال يقودون نساء كوكي عاريات إلى حقل تعرضن فيه للاغتصاب.

ووقع هذا الحادث في مانيبور في 4 مايو الماضي وكشف عنه مؤخرا حيث اعتقلت الشرطة 6 مشبوهين بينهم المحرض على الاغتصاب.

المصدر: نوفوستي

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