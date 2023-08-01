توترات في شمال الهند بعد مقتل 5 أشخاص في اشتباكات بين هندوس ومسلمين

فرضت السلطات الهندية حظر تجوال في عدة مناطق بولاية هاريانا شمالي البلاد، وعلقت خدمات الإنترنت، ونشرت الآلاف من القوات شبه العسكرية بعد اشتباكات طائفية دامية بين هندوس ومسلمين.

وأفادت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" بأن أعمال العنف بدأت بعد ظهر الاثنين عندما اشتبك هندوس ومسلمون في منطقة نوه بولاية هاريانا خلال موكب ديني نظمته جماعة قومية هندوسية.

لقى أربعة أشخاص حتفهم في الاشتباكات، بينهم شرطيان.

وقالت الشرطة في بيان إن أكثر من 20 من عناصرها أصيبوا في أعمال العنف، بالإضافة لاشتعال النيران في عشرات السيارات.

امتدت التوترات في وقت لاحق إلى مدينة غروغرام، التي تبعد حوالي 30 كيلومترا عن نيودلهي، وأضرمت حشود النار في مسجد، وقتلت رجل دين مسلم مساء الاثنين.

ولم ترد تقارير عن أعمال عنف جديدة يوم الثلاثاء، لكن السلطات قالت إنها أمرت مدارس وجامعات بمواصلة إغلاق أبوابها كإجراء احترازي.

المصدر: AP