مسؤولة أمريكية تعلن أنها التقت بقادة الانقلاب في النيجر

قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، يوم الإثنين، إنها التقت بالقادة العسكريين في النيجر من دون إحراز أي تقدم فوري، موضحة أن المحادثات اتسمت بـ"الصعوبة".

وأوضحت نولاند في تصريح للصحفيين عبر الهاتف من عاصمة النيجر نيامي، أن "هذه المحادثات كانت بغاية الصراحة، واتسمت أحيانا بالصعوبة".

وذكرت شبكة "سي إن إن" أن نولاند عقدت اجتماعا مع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة في النيجر، موسى سالو بارمو، بالإضافة إلى ثلاثة من أقرب مساعديه.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن إنهاء الانقلاب في النيجر بالسبل الدبلوماسية لا يزال ممكنا.

كما حذر وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، من "كارثة" قد تترتب عن تدخل دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" عسكريا في النيجر لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم.

إقرأ المزيد

المصدر: وكالات