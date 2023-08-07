الأمم المتحدة ترحب بالمناقشات حول أوكرانيا في جدة

رحبت الأمم المتحدة بالمناقشات حول أوكرانيا، التي جرت في جدة بالسعودية يومي 5 و6 أغسطس الجاري.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن "الشيء الوحيد الذي يمكن أن نقوله، هو أننا نرحب بكل المبادرات الدبلوماسية الخاصة بهذه الأزمة، ونعتزم مواصلة تحقيق السلام بشكل أو بآخر، ليكون مبنيا على ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك بشأن سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا".

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وأشار إلى أنه على الرغم من عدم صدور أي بيان ختامي عن الاجتماع في جدة، فقد أعلن المشاركون في الاجتماع "مواصلة البحث عن الحل السلمي".

وأضاف فرحان حق: "نحن نرحب باستعدادهم".

ويذكر أن مدينة جدة السعودية استضافت اجتماعا دوليا بمشاركة نحو 40 دولة، بما فيها الولايات المتحدة والصين والهند والبرازيل وبعض الدول الإفريقية، لكن بدون مشاركة روسيا.

المصدر: تاس