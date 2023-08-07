خلعت ملابسها فوقه ولاحقا أحرقته.. فنانة دنماركية من أصول إيرانية تكرر اعتداءها على القرآن (فيديو)

اعتدت فنانة دنماركية من أصول إيرانية، أمس الأحد، على نسخة من القرآن في العاصمة كوبنهاغن.

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ونشرت فيروزة بازرافكان لحظات تمزيقها المصحف أمام السفارة الإيرانية، عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأظهر المقطع المصور ارتداء بازرافكان قميصا يحمل عبارة بالإنجليزية مفادها "المرأة والحياة والحرية". وفي تصريح خطي، قالت بازرافكان إنها قامت بهذا الفعل "عقب طلب النظام الإيراني احترام القرآن الكريم".

وأضافت أن "النظام لا يحترم حقوق المرأة، ويدعي أن القرآن الكريم يدافع عن الضغوط الممارسة على ملايين النساء".

وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها فيروزة بإهانة القرآن، ففي عمل فني بعنوان "الكفر؟" تم تقديمه في معرض عام 2014، قامت بتمزيق نسخة من القرآن من خلال آلة تمزيق على سجادة صلاة.

وفي وقت لاحق من نفس العام، نشرت مقطع فيديو تجردت خلال من ملابسها ورمتها فوق القرآن على الأرض، بينما قام الفنان كاسبر نوربي لوند بتلاوة نصوص من الكتاب المقدس.

وتكررت مؤخرا في السويد والدنمارك حوادث الإساءة للمصاحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسميا وشعبيا، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسي الدولتين في أكثر من بلد عربي.

وفي 26 يوليو الماضي، تبنت الأمم المتحدة قرارا بتوافق الآراء، صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.

المصدر: وكالات