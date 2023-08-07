مصرع 14 شخصا جراء الفيضانات شمال شرقي الصين (فيديو)
أفاد تلفزيون الصين المركزي بأن 14 شخصا لقوا مصرعهم جراء الفيضانات التي ضربت مدينة شولان بمقاطعة جيلين شمال شرقي الصين.
وفي وقت سابق، أعلنت حكومة المقاطعة أن نائب عمدة مدينة شولان، لوه شودونغ، واثنين آخرين من المسؤولين فُقدوا خلال جهود الإغاثة من الفيضانات.
Amid severe rainstorms and devastating floods, a brave soul stepped up to save lives. A tractor came to the rescue, pulling three people and a dog to safety from floodwaters that had trapped them.#chinafloods#FloodRescue#Chinapic.twitter.com/oGxzRCxh27— The Workers Rights (@theworkersright) August 7, 2023
وتتعرض الأجزاء الشمالية من الصين لأمطار غزيرة جاءت بعد أسبوع من تعرض العاصمة بكين لأمطار مشابهة، حيث سجلت كمية الأمطار هذا العام أرقاما قياسية لم تسجل منذ 140 عاما.
The massive rain storms that China is having could cause this dam to break! And will explain the massive floods in dozens of cities through out China! https://t.co/rng2sUExfN— Lee Golden (@LeeGolden6) August 7, 2023
ولقي 11 شخصا في وقت سابق مصرعهم بسبب الأمطار الغزيرة في بكين، بينما تضرر أكثر من 44 ألف شخص في 13 منطقة داخل العاصمة جراء الأمطار.
Bridge in China overflows with water after heavy rains#chinaflood#ChinaNews#chinapic.twitter.com/jpieDm4KjK— The Live Time 📝 💳 ✈️ 🏢 (@the_live_time) August 7, 2023
المصدر: سبوتنيك