 
مباشر

مصرع 14 شخصا جراء الفيضانات شمال شرقي الصين (فيديو)

أخبار العالم

مصرع 14 شخصا جراء الفيضانات شمال شرقي الصين (فيديو)
فيضانات الصين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vtg7

أفاد تلفزيون الصين المركزي بأن 14 شخصا لقوا مصرعهم جراء الفيضانات التي ضربت مدينة شولان بمقاطعة جيلين شمال شرقي الصين.

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة المقاطعة أن نائب عمدة مدينة شولان، لوه شودونغ، واثنين آخرين من المسؤولين فُقدوا خلال جهود الإغاثة من الفيضانات.

وتتعرض الأجزاء الشمالية من الصين لأمطار غزيرة جاءت بعد أسبوع من تعرض العاصمة بكين لأمطار مشابهة، حيث سجلت كمية الأمطار هذا العام أرقاما قياسية لم تسجل منذ 140 عاما.

ولقي 11 شخصا في وقت سابق مصرعهم بسبب الأمطار الغزيرة في بكين، بينما تضرر أكثر من 44 ألف شخص في 13 منطقة داخل العاصمة جراء الأمطار. 

المصدر: سبوتنيك

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا