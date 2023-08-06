بريطانيا.. ردود ساخطة من الأولياء بعد تدريس أطفالهم "الإباحية الناعمة" في المدرسة (صورة)

يخضع أطفال في مدرسة بمدينة سويندون البريطانية لحصة دراسية صادمة، حيث طلب منهم تصميم نماذج لأعضائهم التناسلية من الأطعمة، والتظاهر بممارسة الجنس وأنهم أشخاص من الجنس المغاير.

ووصفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ما خضع له الأطفال بأنه "إباحية ناعمة"، تم فيها استخدام مجسم رجل مصنوع من الخبز.

وتابعت الصحيفة: "بعد إحدى الحصص المماثلة، أحضرت فتاة تبلغ من العمر 7 سنوات إلى المنزل دمية دب منسوجة بتقنية التقييد والخضوع المثيرة، وكان مرسوما على كف المجسم صورة قلب مكتوب عليه: "اصفعني"، بحسب ما ذكرته والدة التلميذة.

وعلى إثر ذلك، أثار نشطاء وأولياء أمور التلاميذ موجة من الانتقادات، حيث تم إلغاء هذا البرنامج التدريسي.

المصدر: RT