أوكرانيا تستلم صواريخ "سكالب" الفرنسية بعيدة المدى (صور + فيديو)

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، عن استلام كييف صواريخ "جو - أرض" بعيدة المدى من طراز "سكالب" الفرنسية.

واستمع زيلينسكي إلى تقرير حول عمل وقدرات أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" و"IRIS-T"، كما تفقد طائرة هجومية من طراز "سو-25" وقاذفة قنابل من طراز "سو-24 إم" و"سو-27" و"ميغ-29"، خلال إحياء يوم القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الأحد.

وجاء في بيان نشر على موقع مكتب رئيس أوكرانيا: "بصفته قائد القوات الجوية للقوات الأوكرانية، الفريق نيكولاي أوليشوك، تمت ترقية هذه الطائرات لاستخدام الأسلحة التي يوفرها الشركاء، ولا سيما صواريخ جو - أرض من طراز ZUNI، وصواريخ "ستورم شادو"، والصواريخ المضادة للرادار من طراز AGM HARM".

وفي حفل توزيع الجوائز للأفراد العسكريين، ترك زيلينسكي توقيعا على أحد صواريخ "سكالب" الفرنسية.

وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بعد وصوله إلى قمة "الناتو" في فيلنيوس في 11 يوليو الماضي، عزمه نقل صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، حيث ذكر وزير الجيش الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، أن بعض الصواريخ قد تم تسليمها بالفعل، بينما يجري نقل صواريخ أخرى، فيما رفض الكشف عن عددها.

ووفقا لوكالة "رويترز"، تعتزم فرنسا تزويد أوكرانيا بـ50 صاروخا من طراز "سكالب"، التي سيتم تعديلها لتستخدم في الطائرات السوفيتية.

وسبق أن وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قرار باريس بتزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى بأنه خطوة متعمدة نحو تصعيد النزاع في أوكرانيا.

وأشارت الدبلوماسية إلى أن فرنسا "تتصرف بشكل غير أخلاقي، وتدعم الذين يمجدون النازيين بالسلاح، وهي نفسها تتبنى المنطق الفاشي".

المصدر: تاس