كتب الخبير العسكري أندريه فرولوف، في "إزفيستيا"، حول المصير الذي ستلقاه صواريخ SCALP الفرنسية في أوكرانيا.

وجاء في المقال: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 11 يوليو، إن باريس ستنقل صواريخ بعيدة المدى إلى كييف لدعم هجوم القوات المسلحة الأوكرانية المضاد.

في وقت لاحق، أفادت فرانس برس، نقلاً عن مصدر عسكري أن المعني أنظمة SCALP. وقدمت رويترز بيانات تفيد بأن من المقرر تسليم 50 صاروخًا من هذا الطراز.

صواريخ SCALP التي تطلق من الجو هي نظير مباشر لصواريخ Storm Shadow البريطانية، والتي تم نقلها سابقًا إلى كييف.

في الواقع، الشحنات الفرنسية بمثابة تعويض عن تلك الصواريخ التي استهلكت خلال الهجوم الأوكراني المضاد في يونيو. سلم البريطانيون كييف، وفقًا لتقديرات مختلفة، حوالي مائة صاروخ من أصل 800 تم إنتاجها. على ما يبدو، لم يعد بإمكانهم إجراء عمليات إمداد جديدة دون معاناة، وأجبروا الفرنسيين على القيام بذلك. زد على ذلك أن كييف تمتلك طائرات استخدمت عمليا Storm Shadow، هي القاذفات Su-24. وتطويها لاستخدام SCALP، على ما يبدو، لن يكون ضرورية.

استخدمت أوكرانيا Storm Shadow بشكل مكثف، وكانت هناك أيام أطلقت فيها ستة صواريخ منها دفعة واحدة. وعلى ما يبدو، فإن الصواريخ التي قدمتها بريطانيا قد استنفدت بالفعل. تعتمد المدة التي ستعيشها SCALP الفرنسية على سرعة استهلاكها من قبل القوات المسلحة الأوكرانية. لكن على أي حالة، لن تكفي فترة طويلة، ربما تكفي لشهر أو شهرين.

ما مدى كمال صواريخ سكالب؟ مما يمكن أن يزود به الفرنسيون أوكرانيا، هذا السلاح الأكثر تقدمًا لديهم. ومع ذلك، تستطيع أنظمة الدفاع الجوي الروسية إسقاطها. الأمر الذي تم فعله سابقا بـ "ستورم شادو" البريطانية. إنها لا تمثل تهديدا فائقا، مع أنها بالطبع خطيرة، مثل أي سلاح غربي.

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