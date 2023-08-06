كييف: سنعتبر وارسو "صديقا مقربا" حتى نهاية الأزمة وبعد ذلك سنبدأ المنافسة

صرح مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولياك، بأن بلاده ستعتبر بولندا صديقا مقربا حتى نهاية الأزمة، فيما ستبدأ المنافسة بين الدول بعد ذلك و"ستدافع كييف بشدة عن مصالحها".

وقال بودولياك إن "أقرب شريك وأقرب صديق لنا اليوم هو بولندا. ومن حيث المبدأ، سيستمر الأمر حتى نهاية الحرب. وعند انتهاء الأزمة، بالطبع ستكون لدينا علاقات تنافسية، وسنتنافس على أسواق معينة والأسواق الاستهلاكية وما إلى ذلك. وبالطبع، سنتخذ بالتأكيد مواقف مؤيدة لأوكرانيا، وندافع عن هذه المصالح بقوة".

ووصف مستشار زيلينسكي التناقضات التي نشأت بين وارسو وكييف بأنها "لن تؤدي إلى أي انقطاع"، حيث اعتبر أن المناقشة يجب أن تجري "علنا قدر الإمكان".

وتبادلت وارسو وكييف من قبل الاتهامات بسبب قرار بولندا بالإبقاء على الحظر المفروض على الحبوب الأوكرانية، وهو ما اعتبرته أوكرانيا خطوة غير ودية، فيما تؤكد بولندا أنها تعمل على أساس المصالح الوطنية، و"على الجانب الأوكراني أن يتفهم ذلك".

وفي 31 يوليو الماضي، قال رئيس مكتب السياسة الدولية البولندي، مارسين برزيداتش، إن أوكرانيا تلقت الكثير من المساعدة من بولندا، حيث "سيكون من الجيد أن تبدأ في بتقدير الدور الذي لعبته من أجل أوكرانيا على مدى الأشهر والسنوات القليلة الماضية".

وفي وقت لاحق، كشف الممثل الرسمي لوزارة الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، أن السفير البولندي، بارتوش سيتشوكي، قد استدعي للوزارة في 1 أغسطس بسبب تصريحات برزيداتش.

وبحسب قوله، فقد لوحظ خلال الاجتماع أن "التصريحات حول جحود الأوكرانيين المزعوم لمساعدة بولندا لا تتوافق مع الواقع وغير مقبولة".

وفي اليوم التالي، أشار نائب وزير الخارجية البولندي، بافيل يابلونسكي، إلى أن العلاقات بين وارسو وكييف "ليست الأفضل" بسبب تصريحات ممثلي السلطات الأوكرانية.

المصدر: تاس