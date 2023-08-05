 
مباشر

البيت الأبيض يدعو إلى عودة الموظفين الفيدراليين للعمل في المكاتب

أخبار العالم

البيت الأبيض يدعو إلى عودة الموظفين الفيدراليين للعمل في المكاتب
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vt6k

حث جيف زينتس رئيس موظفي البيت الأبيض أعضاء الحكومة على "السعي بقوة" لتنفيذ خطط إعادة الموظفين الفيدراليين إلى العمل في المكاتب بعد فترة طويلة من العمل عن بعد بسبب وباء كورونا.  

إقرأ المزيد
بايدن: سنساعد الأمريكيين في طلاء أسقف منازلهم باللون الأبيض!
بايدن: سنساعد الأمريكيين في طلاء أسقف منازلهم باللون الأبيض!

وقال: "سنعود إلى العمل في المكاتب قبل حلول الخريف، ومع نهاية حالة الطوارئ الصحية العامة التي تم فرضها بسبب كوفيد-19، ستقوم الهيئات الفيدرالية بزيادة عدد موظفيها العاملين في المكاتب. هذه أولوية حددها الرئيس، وآمل أن ينفذها الجميع بقوة في سبتمبر وأكتوبر".

وأشار إلى أن هذه التغييرات لا تعني الإلغاء الكامل للعمل عن بعد.

ووفقا له سيكون من المتاح الجمع بين خيارات العمل في المكتب وعن بعد.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا