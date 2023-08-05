حزب عمران خان: الحكم الصادر ضده مسيّس

أكد شاه محمود قريشي، نائب رئيس حزب "حركة الإنصاف" الباكستاني أن الحكم بالسجن الصادر ضد زعيم الحزب رئيس الوزراء السابق عمران خان، يحمل دوافع سياسية.

وقال قريشي: "أرفض حكم المحكمة، وأعتقد أن هذا قرار له دوافع سياسية ومقرر سلفا ، وهو أمر كان متوقعا بالفعل".

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وشدد على أن الحزب سيستخدم حقه في الاعتراض على الحكم واستئنافه في القضاء.

وأضاف: "وقال قريشي "سندافع عن عمران خان بكل الوسائل القانونية. وستنشر اللجنة الرئيسية للحزب مسار عملها التالي بعد الاجتماع".

في وقت سابق، حكم في باكستان غيابيا على رئيس الوزراء السابق عمران خان بالسجن ثلاث سنوات، بعد إدانته بتهمة الكسب غير المشروع بتلقيه هدايا أثناء ولايته. ولم يكن خان حاضرا في المحكمة، فيما أصدر القاضي أمرا باعتقاله.

وإضافة إلى السجن، تم فرض غرامة مالية على خان بقيمة 350 دولارا، وحرمانه خمس سنوات من الترشح للانتخابات العامة مطلع نوفمبر القادم.

في غضون ذلك، قالت الشرطة الباكستانية إنها ألقت القبض على رئيس الوزراء السابق في لاهور.

المصدر: نوفوستي