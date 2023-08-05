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موسكو: عمليتنا العسكرية في أوكرانيا مستمرّة بغض النظر عن الانتخابات الأمريكية

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موسكو: عمليتنا العسكرية في أوكرانيا مستمرّة بغض النظر عن الانتخابات الأمريكية
Sputnik
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أكد السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف أن سير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بعيد عن أي تحالفات سياسية أمريكية، وأوصى الغرب بالتخلي عن وهم هزيمة روسيا.

وأضاف: "لاحظنا تلميحات في وسائل الإعلام الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين، تزعم أن روسيا تتعمد إطالة عمليتها العسكرية في أوكرانيا حتى الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024".

وتابع: "العملية العسكرية الروسية واضحة، وستستمر حتى تحقق أهدافها بالكامل".

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وقال: "على دول الغرب وعلى رأسها الولايات المتحدة، أن تدرك عدم جدوى تزويد نظام زيلينسكي بالسلاح وتشجيع أنشطته الإرهابية، والتخلي عن أوهام إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا".

وشدد على أن تزويد نظام كييف بمقاتلات "إف-16" القادرة على حمل أسلحة نووية، سيؤدي إلى تصعيد غير مقبول واحتدام مخاطر المواجهة النووية.

المصدر: تاس

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