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تعرض ناقلة نفط روسية لأضرار جراء هجوم بزورق أوكراني مسيّر

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تعرض ناقلة نفط روسية لأضرار جراء هجوم بزورق أوكراني مسيّر
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تعرضت ناقلة "سيغ" الروسية في الجزء الجنوبي من مضيق كيرتش لثقب في غرفة المحركات إثر هجوم بزورق أوكراني مسيّر عليها.

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وذكرت الوكالة الفدرالية الروسية للنقل البحري أنه في الساعة 23.20 أمس الجمعة تعرضت الناقلة وعلى متنها طاقم مكون من 11 فردا لثقب في غرفة المحرك نتيجة هجوم زورق أوكراني مسير". 

ولفتت الوكالة إلى أنه لم تقع إصابات بين أفراد الطاقم ولم يحدث أي تسرب للوقود في المياه، وتم إرسال سفن القطر والصيانة إلى مكان الحادث.

المصدر: نوفوستي

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