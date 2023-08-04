أكد مستشار البنتاغون السابق، دوغلاس ماكغريغور، أن رغبة الناتو باستفزاز الأزمة الأوكرانية أدت لعواقب وخيمة، مبينا أنه لم يتبق أمام روسيا سوى التجول بكييف مع رفض الغرب إنهاء النزاع.

وقال المستشار السابق في مقابلة مع قناة Redacted على "يوتيوب" إنه "في حال رفضت دول الغرب العمل على إنهاء النزاع، فإنه لا خيار أمام موسكو في هذه الحالة سوى التجول في الشوارع الرئيسية في العاصمة كييف".

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وعبر ماكغريغور عن اعتقاده بأن دول الناتو ارتكبت خطأ فادحا عندما قررت أن أوكرانيا ستكون قادرة على الصمود أمام القوات المسلحة الروسية، موضحا أن الجيش الأوكراني يعاني من نقص خطير في الذخيرة ويتكبد خسائر فادحة.

وفي وقت سابق، تحدث المستشار السابق للبنتاغون عن عدم رغبة جنود القوات المسلحة الأوكرانية بشن الهجوم بعد الفشل الذي سجلته، كما لفت إلى أن كييف تساعد الناتو على تحقيق مصالحه في المنطقة.

وأكد في هذا السياق أيضا أن السبب وراء ذلك يعود إلى أن سياسة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لم تحقق أبدا مصالح المواطنين العاديين.

المصدر: Lenta.ru