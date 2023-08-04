مستشار أمريكي: جنود كييف يرفضون أوامر قادتهم بالهجوم ويفضلون الاستسلام للجيش الروسي

أكد مستشار البنتاغون السابق دوغلاس ماكغريغور، أن العسكريين الأوكرانيين يرفضون أوامر قادتهم بالهجوم ويفضلون الاستسلام للجيش الروسي، بعد الخسائر البشرية الفادحة في هجوم كييف المضاد.

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وقال ماكغريغور في حديث لقناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "أجبر عدد هائل من الأوكرانيين حاليا للذهاب إلى الجبهة. وشهدوا مصرع مواطنيهم في هجمات لا معنى لها في محاولة لاختراق خط الدفاع الروسي. الآن يرفضون شن الهجوم".

وأضاف أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يتلقى تقارير مفادها أن المزيد من العسكريين الأوكرانيين بدأوا الاستسلام، مشيرا إلى أنه بفضل حقيقة أن روسيا تعامل أسرى الحرب بشكل صحيح، يفهمون أن هذه هي فرصتهم الوحيدة للبقاء على قيد الحياة.

وتابع أن نظام كييف يستخدم جنوده كأكباش فداء خدمة للناتو وأن سياسة زيلينسكي لا تتفق مع مصالح الأوكرانيين العاديين.

وصرح القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه الروسية الجديدة يفغيني باليتسكي أن العسكريين الأوكرانيين يستسلمون في مجموعات تصل إلى فصيل كامل في بعض الأحيان.

المصدر: نوفوستي