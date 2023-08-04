الكرملين: أي تدخل أجنبي في النيجر لن يسهم في حل أزمتها

أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن أي تدخل أجنبي بما فيه الأمريكي في النيجر لن يسهم بحل أزمتها، مشيرا إلى أن روسيا تراقب الوضع بقلق وتدعو لعودة النيجر للمسار الدستوري بأسرع وقت.

وأضاف المتحدث ديميتري بيسكوف في تصريحات صحفية، "موسكو تتابع هذا الوضع بحذر شديد، وبالطبع نحن قلقون من التوتر الذي ينشأ الآن في المنطقة، وما زلنا نؤيد العودة السريعة لهذا الوضع إلى المسار الدستوري، دون أي ضرر". مشككا بقدرة تدخل بعض القوى غير الإقليمية على تغيير الوضع الحالي في النيجر للأفضل.

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إلى ذلك أكدت مصدر في الخارجية الروسية أن ما يحدث في النيجر شأن داخلي، مشددا على ضرورة استبعاد أي تدخل عسكري أجنبي في هذا البلد.

وفي وقت سابق، طالب رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بمساعدته على استعادة النظام الدستوري في البلاد.

وأعلن اللواء عبد الرحمن تشياني أنه سيترأس المجلس العسكري الانتقالي الذي أطاح ببازوم.

المصدر: نوفوستي